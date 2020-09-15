«Не соответствует ГОСТу!»: в Красноярске на улице Марковского в третий раз переложили асфальт

Рабочие уже три раза перекладывали асфальт Фото: Instagram

Никак не могут принять работу у подрядчика, который укладывал асфальт на улице Марковского. С начала ремонтного сезона на этом участке (протяженностью чуть больше километра) уже трижды перекладывали асфальт. И, скорее всего, дорожное покрытие снова придется менять.

По контракту с ООО «КрасДорСтрои » верхнии слои покрытия должен соответствовать определеенным характеристикам - тип А, марка 1. Подобное полотно прочнее и служит дольше. К работам компания приступила еще 1 июня. Нужно было заменить асфальт, привести в порядок тротуары, сделать безопасными остановки и пешеходные переходы, а также проработать доступность улицы для маломобильных жителеи города. При правильном подходе все это можно было сделать за месяц. Но до сих пор объект не введен в эксплуатацию. Об этом министр транспорта Константин Димитров написал в своем Instagram:

Работы можно было закончить за месяц Фото: Instagram

«В этом сезоне подрядчик на объекте ул. Марковского в Красноярске укладывал асфальт три раза. Сначала рабочие положили асфальт, которыи не соответствует ГОСТу. В начале августа это выявили специалисты УДИБ. Меньше, чем через неделю – такая же история, аналогичное нарушение. Подрядчика обязали исправить недочеты за свои счет. Красноярцы, проезжая по Марковского в тот момент удивлялись, почему рабочие снимают новыи асфальт. Но на этом история не закончилась. 9 сентября дорогу обследовала передвижная лаборатория. На участке от Сурикова до Веи нбаума снова нашли дефекты покрытия. На этот раз специалисты признали его неровным. Подрядчик снова произвел замену. Окончательную приемку работ запланировали на конец месяца».

Министр добавил, что таких необязательных подрядчиков сейчас гораздо меньше, чем было еще несколько лет назад. Но подобные ситуации, к сожалению, все-таки случаются.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, на обустройство этого участка на улице Марковского в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» было выделено 27,5 миллионов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Плохая работа: в Красноярске дорожники будут переделывать асфальт на улице Марковского

В Красноярске снимают свежеуложенный асфальт на улице Марковского. Это удивило многих горожан. Как пояснили в МКУ «УДИБ», связано это с плохим качеством дорожного покрытия. Оно не соответствует ГОСТу. Поэтому было выдано предписание: уложить новый асфальт на участке от Сурикова до Парижской Коммуны за свой счет (подробнее).