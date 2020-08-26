Плохая работа: в Красноярске дорожники будут переделывать асфальт на улице Марковского

Рабочие снимают некачественное дорожное покрытие Фото: vk.com/krasnoyarskrf

В Красноярске снимают свежеуложенный асфальт на улице Марковского. Это удивило многих горожан. Как пояснили «Комсомольской правде» - Красноярск в МКУ «УДИБ», связано это с плохим качеством дорожного покрытия. Оно не соответствует ГОСТу. Поэтому было выдано предписание: уложить новый асфальт на участке от Сурикова до Парижской Коммуны за свой счет.

«Подрядчик уже приступил к работам. Специалисты управления дорог будут продолжать контролировать качество асфальта», - сообщили в УДИБ.

Специалисты управления дорог и дальше будут продолжать контролировать качество асфальта.

В соцсетях же после этой новости красноярцы начали выкладывать фотографии подобных участков дорог, где тоже проблема с дорожным покрытием.

Люди пишут:

«Интересно, а как на Судостроительной проверяли? Асфальт весь кривой, колодцы в ямах, после дождя моря».

«А к кому обратиться, чтоб переделали дорогу на Пашенном, чтоб не прыгать через лужи на светофоре?».

«А мне интересно, кто должен заделывать места проб, в которых потом появляются ямы?! Эксперты, когда берут пробы, оставляют после себя «дырки» в асфальте, а потом ямы будут!».