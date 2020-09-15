В Красноярском крае пропавшего грибника удалось найти благодаря полицейскому громкоговорителю

Мужчина услышал сигнал и начал за ним следовать Фото: Мария ЛЕНЦ

В окрестностях Зеленогорска полицейские за два часа разыскали заблудившегося грибника. Об этом сообщили в краевой полиции.

Уже поздно вечером 14 сентября в дежурную часть обратилась 33-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что ее 57-летний отец еще утром ушел за грибами и до сих пор не вернулся. Обеспокоенные его долгим отсутствием родственники отправились на поиски, и нашли в лесу лишь его автомобиль.

- Ситуация осложнялась тем, что сотовый телефон у мужчины отсутствовал, - рассказали «Комсомольской правде»- Красноярск в пресс-службе ГУ МВД по краю. - Был сформирован поисковый отряд, в который вошли сотрудники патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб, участковые уполномоченные. Участие в поисках принимали также представители КГКУ «Спасатель», МЧС и родственники.

Один из полицейских, который нашел грибника Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Пропавшего грибника нашли полицейские и один из его родственников. Мужчина рассказал, что заблудился, а когда услышал звуки громкоговорителя, то начал следовать за сигналом. Сейчас он уже дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Полицейские рекомендуют жителям края, во время похода в лес не уходить на дальние расстояния и сообщать близким о приблизительном районе своего нахождения. С собой обязательно возьмите запас продуктов и воды, теплые вещи, спички и заряженный мобильный телефон.

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