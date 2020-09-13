Красноярские эксперты обнаружили в магазинах небезопасный для здоровья творог Фото: Мария ЛЕНЦ

В магазинах Красноярска продают небезопасный для здоровья творог. К такому выводу пришли специалисты краевого Центра стандартизации и метрологии. Они провели проверку качества этого популярного продукта. Для анализа приобрели в крупных сетях города 10 образцов от разных производителей. И рассказали о полученных результатах.

Для начала отметим, что ни в одном из образцов не оказалось растительных жиров. Это значит, что творог настоящий, не фальсифицированный. Проблема была в другом – положительное заключение получили только два образца из десяти. А ведь эксперты подчеркивают: некачественная молочная продукция – одна из самых потенциально опасных для здоровья человека, так как может привести к пищевым отравлениям и заболеваниям желудочно-кишечного тракта.

- В большинстве исследованных и закупленных нами образцах были выявлены нарушения по микробиологическим показателям – завышено количество дрожжей. Кроме того, в некоторых образцах обнаружены бактерии группы кишечных палочек. Это говорит, в том числе, о нарушении технологии, санитарии, условий хранения. Дрожжевые грибки активно размножаются в твороге, в этом продукте для них самые благоприятные условия, - рассказывает ведущий специалист по стандартизации ФБУ «Красноярский ЦСМ» Надежда Воронкина.

В двух образцах творога установлена заниженная массовая доля белка. При заниженном содержании белка массовая доля которого в твороге разной жирности нормируется от 14% до 18%, наш организм не получает необходимые питательные вещества, то есть понижается пищевая ценность продукта.

Благополучно прошли тестирование, как мы уже сказали, два образца: 5%-й творог «Простоквашино» (АО «ДАНОН Россия», Москва) и 9%-й торог «Белорусские продукты» (ОАО «Савушкин продукт», Беларусь).