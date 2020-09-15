Получала зарплату за четверых: директора одного из вузов Красноярска заподозрили в мошенничестве

Директор получала зарплату за себя и еще за трех сотрудников Фото: Мария ЛЕНЦ

В отношении директора одного из вузов Красноярска возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Ей вменяют три эпизода.

По версии следствия, руководитель, используя свое служебное положение, устроила на должность паспортистов студенческого городка троих знакомых, которые фактически не выполняли свои функции. Но зато она систематически предоставляла в бухгалтерию не соответствующие действительности сведения об объемах якобы выполненной работы. За это ее «сотрудникам» с 2016 по 2020 год перечислили около 800 тысяч рублей.

- Этими средствами подозреваемая распоряжалась по собственному усмотрению, так как банковские карты, привязанные к счетам, находились у нее, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия. - По результатам рассмотрения материалов, поступивших из полиции, было возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Директору вуза сейчас грозит до шести лет лишения свободы.

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