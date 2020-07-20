2020-07-20T08:57:38+03:00
Происшествия

«Мертвая душа» принесла руководителю красноярской поликлиники солидную прибавку к зарплате

Рассказываем подробности [эксклюзив kp.ru]
Ася ЖУКОВА
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Заместитель главного врача одной из поликлиник Красноярска трудоустроила «мертвую душу», организовав себе прибавку к зарплате.Заместитель главного врача одной из поликлиник Красноярска трудоустроила «мертвую душу», организовав себе прибавку к зарплате.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Заместитель главного врача одной из поликлиник Красноярска трудоустроила «мертвую душу», организовав себе таким образом прибавку к зарплате. Об этом случае «Комсомольской правде – Красноярск» сообщил собственный источник.

60-летняя Антонина Л.* еще в ноябре 2015 года взяла на работу врача-«призрака», свою знакомую. Договорились заранее: все деньги начальница оставляла себе. За несколько месяцев набежало 352 тысячи рублей, каждый из которых женщина потратила опять же на себя.

По этой истории сотрудники МУ МВД России «Красноярское» начали доследственную проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам статьи «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». Максимальное наказание по ней – шесть лет лишения свободы.

(* имя изменено - согласно требованиям законодательства).

ИСТОЧНИК KP.RU

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