В бывшем кинотеатре «Родина» снова начнут показывать фильмы

Дом дружбы народов Красноярского края приглашает на бесплатные киносеансы Фото: администрация Красноярска

Дом дружбы народов Красноярского края приглашает детей и взрослых на бесплатные киносеансы. Зрители смогут увидеть уникальные документальные фильмы, в том числе авторства красноярских кинематографистов, а также мультфильмы, всеми любимые фильмы советского кино, которые уже давно вошли в сокровищницу мирового кинематографа. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, кинопоказам будет предшествовать обзорная ознакомительная экскурсия.

Напоминаем, Дом дружбы народов края официально открылся в январе 2016 года в арендованном помещении. Позже ему передали здание бывшего кинотеатра «Родина», которое почти 20 лет не использовалось. Его отреставрировали, и сейчас у него начинается новая жизнь.

КОНКРЕТНО

Что можно посмотреть на этой неделе:

- 15 сентября, 16.00-17.00 часов - мультфильм «Гора самоцветов», созданный по мотивам сказок народов России.

- 16 и 17 сентября, 11.00-12.00 часов - документальный фильм «Подвиг Евгения Кобытева» (фильм о красноярском художнике Евгении Степановиче Кобытеве - участнике Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, авторе знаменитой мозаики на фасаде кинотеатра «Родина»).

КСТАТИ

Все кинопоказы проходят в «Родине» (проспект имени газеты «Красноярский рабочий, 100 «В») бесплатно. Посетителей просят иметь при себе медицинские маски.

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