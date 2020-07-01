В Красноярске открылся обновлённый Дом дружбы народов края
Дом дружбы народов края официально открылся в январе 2016 года в арендованном помещении. Позже ему передали здание бывшего кинотеатра "Родина", которое почти 20 лет не использовалось.
Ремонт выполнили всего за год: сделали новое парадное крыльцо, проезды, площадки, благоустройство и озеленение территории. В здании есть концертный зал, творческие мастерские и студии декоративно-прикладного творчества.
Самое главное для красноярцев - сохранение исторического панно "Родина-мать", созданного в 1964 году художником, ветераном войны Евгением Кобытевым из енисейской речной гальки. Панно очистили от грязи и граффити, восстановили недостающие элементы мозаики.
Открыл Дом дружбы Губернатор края Александр Усс, от сказал, в частности: "В нашем огромном крае более 150 национальностей, и все мы живем одной большой дружной семьей. Сегодня мы открываем обновленный Дом дружбы в нашей легендарной "Родине". Уверен, Дом дружбы станет именно домом для наших представителей народностей и притягательной точкой для жителей и гостей города.
ИСТОЧНИК KP.RU