В Красноярске открылся обновлённый Дом дружбы народов края

1 Июль 2020 2020-07-01T11:56:00+03:00

Он появился на месте бывшего кинотеатра, закрытого почти 20 лет назад

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Дом дружбы народов края официально открылся в январе 2016 года в арендованном помещении. Позже ему передали здание бывшего кинотеатра "Родина", которое почти 20 лет не использовалось.

Ремонт выполнили всего за год: сделали новое парадное крыльцо, проезды, площадки, благоустройство и озеленение территории. В здании есть концертный зал, творческие мастерские и студии декоративно-прикладного творчества.

Самое главное для красноярцев - сохранение исторического панно "Родина-мать", созданного в 1964 году художником, ветераном войны Евгением Кобытевым из енисейской речной гальки. Панно очистили от грязи и граффити, восстановили недостающие элементы мозаики.

Открыл Дом дружбы Губернатор края Александр Усс, от сказал, в частности: "В нашем огромном крае более 150 национальностей, и все мы живем одной большой дружной семьей. Сегодня мы открываем обновленный Дом дружбы в нашей легендарной "Родине". Уверен, Дом дружбы станет именно домом для наших представителей народностей и притягательной точкой для жителей и гостей города.

ИСТОЧНИК KP.RU