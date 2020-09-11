Улицу Глинки в Красноярске перекроют на ночь. Фото: паблик "Город Красноярск".

В Красноярске в ночь с 12 на 13 сентября будет закрыта для движения улица Глинки. Речь идет об участке в районе кольцевой транспортной развязки Глинки – Тамбовская, уточнили в официальном паблике мэрии в соцсетях.

Ограничение начнет действовать с полуночи 12 сентября и закончит в шесть утра 13 сентября. За этот промежуток времени планируется провести работы по монтажу надземной тепловой сети над проезжей частью. Чтобы обеспечить безопасность, участок решено было закрыть.

Автомобилистам придется двигаться в объезд. Он будет организован у здания по адресу: улица Глинки,37 Ж.

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В Красноярске вновь меняется схема движения автобусов

В администрации Красноярска рассказали о новом изменении движения автобусов. На сей раз речь идет об одном маршруте – № 6. По просьбам жителей Кировского района он продляется на одну остановку – до ДК «Кировский». Изменения вступят в силу с субботы 12 сентября.

Новая схема маршрута выглядит вот так: микрорайон Покровский – Чернышевского – Мужества – Взлетная – Аэровокзальная – Березина – Шахтеров – Сурикова – Марковского – Вейнбаума – Коммунальный мост – Матросова – Лесопильщиков – Цементников – Тургенева – Алеши Тимошенкова – Затонская – Грунтовая – переулок Автобусный – ДК Кировский (подробнее).