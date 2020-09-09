В Красноярске вновь меняется схема движения автобусов Фото: Мария ЛЕНЦ

В администрации Красноярска рассказали о новом изменении движения автобусов. На сей раз речь идет об одном маршруте – № 6. По просьбам жителей Кировского района он продляется на одну остановку – до ДК «Кировский». Изменения вступят в силу с субботы 12 сентября.

Новая схема маршрута выглядит вот так:

- микрорайон Покровский – Чернышевского – Мужества – Взлетная – Аэровокзальная – Березина – Шахтеров – Сурикова – Марковского – Вейнбаума – Коммунальный мост – Матросова – Лесопильщиков – Цементников – Тургенева – Алёши Тимошенкова – Затонская – Грунтовая – переулок Автобусный – ДК Кировский.

Добавим, что в прошлый раз изменения в транспортной схеме произошли с 1 сентября. Мэрия запустила два магистральных троллейбусных маршрута - №5 через Покровку. И № 15 – по старой схеме 91-го автобуса, от Ветлужанки до КрАЗа (при этом сам 91-й пустили из Ветружанки в Покровку). Если первый маршрут горожане оценили и одобрили, то по второму есть нарекания: слишком длинный, скорость доставки пассажиров снизилась. А когда пропадает электричество, приходится пересаживаться.