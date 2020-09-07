Начал работать в декабре 2019 года: в новом детском саду в Красноярске обвалился грунт и протекает кровля

Новый детский сад уже не такой и новый Фото: Мария ЛЕНЦ

Детский сад № 94 в Центральном районе Красноярска возвели за счет бюджетных средств в рамках национального проекта «Демография». Свои двери для воспитанников он распахнул в декабре 2019 года. Прокурорская проверка совместно с руководителем районной администрации и представителем заказчика МКУ «УКС» показала, что не совсем качественно были проведены работы.

- В ходе осмотра здания и территории дошкольного образовательного учреждения выявлены строительные недостатки в виде обвала грунта вдоль ограждения, протечки кровли, неровности дорожного полотна, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе прокуратуры Красноярского края. - Установленные недостатки подлежат устранению в рамках гарантийных обязательств.

Более того, в отношении должностных лиц заказчика и подрядчиков организована проверка, по результатам которой будет рассматриваться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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