В Красноярске на 3 месяца ограничат движение транспорта на улице Марковского

Движение ограничат до ноября Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске с 9 утра 3 сентября до полуночи 30 ноября частично ограничат для движения улицу Марковского. Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе администрации города, это связано с работами по монтажу элементов благоустройства, которые проводит ООО «Вариант 999» и ООО «КрасДорСтрой».

Для обеспечения безопасности работы будут выполнять постепенно, участками длиной по 15 метров, при этом ограничивая не более 1 полосы движения.

Автовладельцам придется корректировать свой маршрут в этот период времени.

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