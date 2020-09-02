В Красноярске ограничат движение транспорта в районе набережной

Водителей просят учитывать информацию об ограничениях, выбирая маршрут Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске временно ограничат движение транспорта в районе съезда на набережную реки Енисей возле музейного центра «Площадь Мира». Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в пресс-службе мэрии.

Ограничение продлится с 21:00 часов 2 сентября до 11:30 часов 3 сентября 2020 года. Связано это с проведением всероссийской акции «Цветы Памяти», которая будет проходить возле филиала Красноярского краевого краеведческого музея «Пароход-музей «Св. Николай». В рамках мероприятия в воды Енисея спустят венок и цветы в память о погибших и умерших участниках Советско-японской войны.

Движение будет перекрыто на съезде с улицы Карла Маркса на набережную реки Енисей в районе Музейного центра «Площадь Мира». Там установят временные дорожные знаки 3.2 «Движение запрещено».

А В ЭТО ВРЕМЯ

До 10 сентября в Кировском районе частично ограничено движение транспорта. В районе дома №67 на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» будет сужена проезжая часть. Связано это с аварийным ремонтом тепловых сетей. Работы ведутся с 30 августа. Ограничения продлили до полуночи 10 сентября.

Также до 15 сентября уже в Ленинском районе будет закрыт проезд от улицы Волжская до улицы Львовская на участке длиной 270 метров вдоль дома №56 на Говорова. На одном из участков с 11 июня проводится капитальный ремонт тепловых сетей.

Для объезда водители могут использовать параллельные улицы.