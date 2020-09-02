В Березовке за 8,4 миллиона рублей благоустроили набережную

Так выглядит обновленная набережная Фото: правительство края

В поселке Березовка преобразилась набережная. Теперь на берегу местной реки в районе спортивного центра «Резерв» вместо пустыря появились пешеходные тротуары, крытая площадка с резиновым покрытием и уличными тренажерами, роликовая дорожка, лавочки и скейт-парк. Стало заметно больше зеленых кустов, цветов и деревьев.

Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе министерства строительства, это стало возможно благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Территорию для благоустройства выбрали сами жители поселка во время общественных обсуждений. На облагораживание набережной потратили 8,4 миллиона рублей.

Всего же в регионе в 2020 году в рамках нацпроекта преобразят 51 общественное пространство и 251 дворовое. Из этого количества 8 общественных территорий и 142 двора уже благоустроили.

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