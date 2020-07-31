На правобережной набережной Красноярска начался второй этап работ

31 Июль 2020 2020-07-31T14:10:35+03:00

Подрядчик приступил к благоустройству территории позже на два месяца

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На правобережной набережной Енисея в Красноярске (совсем недавно она получила название Ярыгинской) начался второй этап благоустройства. Как рассказал в своем инстаграме глава города Сергей Еремин, контракт с подрядчиком был подписан еще в начале июня, уже тогда можно было приступать, Но работы начались только сейчас.

Поскольку погода нас не балует, нужно уложиться в сжатые сроки, отметил Сергей Еремин. Так что на объекте будет жесткий контроль – утром и вечером. Напомним, планируется реконструировать участок до микрорайона «Белые росы». Цена вопроса – 87 миллионов 300 тысяч рублей.

- Ждем с нетерпением! Теперь будет полноценная длинная набережная, - пишут в соцсетях горожане.

А кто-то обратился с просьбой: предполагается ли на набережной проезд для авто? Из микрорайона на Судостроительной проблематично выехать, бывают серьезные заторы.

- На Ярыгинской набережной будет зеленая зона, - комментируют представители городской администрации. - Для разгрузки потока администрация прорабатывает вопрос строительства прямого выезда на Николаевский мост. Разработано три варианта дороги. При любом из них строительство займет около двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU