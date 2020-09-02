В Хакасии 1 сентября при странных обстоятельствах погибла 15-летняя девочка

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Абакане 1 сентября произошла трагедия. Погибла 15-летняя школьница. Ее тело нашли в протоке реки Ташеба в районе улицы Лесная. По внешним признакам, несчастный случай – утонула.

Следователи выяснили, что днем, сразу после школы, девочка приехала к родственникам. Погостив, отправилась домой пешком. Ее путь лежал через мост на реке Ташеба. Спустя несколько часов родители начали беспокоиться. Они обратились в полицию.

- Тело девочки обнаружили ее родители в воде в результате самостоятельных поисков, - сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. - При осмотре тела девочки, каких-либо повреждений указывающих на криминальный характер ее смерти, не обнаружено.

Уже готовы данные судебно-медицинского исследования: смерть девочки наступила в результате утопления. Но при каких обстоятельствах это произошло, предстоит выяснить в рамках возбужденного уголовного дела.