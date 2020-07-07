7 Июль 2020 2020-07-07T10:11:57+03:00

Житель Зеленогорска поссорился с женой и выместил злобу на собаке. Фото: Мария ЛЕНЦ

Теперь он может получить до пяти лет колонии

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В Зеленогорске Красноярского края мужчина поссорился с гражданской женой и выместил злобу на беспомощной собаке. Теперь он может получить до пяти лет колонии за жестокое обращение с животными, сообщает ТВК.

Драма разыгралась в одном из городских общежитий. 41-летний мужчина, он был тогда подшофе, явился в комнату к своей сожительнице. И стал учить, как обращаться с ее же собакой. Понятно, женщине это не понравилось, начался конфликт.

Итог «урока» по воспитанию собаки оказался жутким. Разъярившись, мужчина подхватил питомца подруги и выбросил из окна четвертого этажа. Причем на глазах 11-летнего сына хозяйки. Собака погибла.

Полицейские начали проверку случившегося. Было возбуждено уголовное дело. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит реальный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU