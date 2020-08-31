Непотушенная сигарета стала причиной гибели матери и детей в поселке староверов в Красноярском крае. Фото: Мария ЛЕНЦ

Названа причина гибели матери и двоих детей в поселке староверов Сандакчес в Красноярском крае. Это неосторожность при курении, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Напомним, трагедия случилась ночью 30 августа. В частном жилом доме вспыхнул пожар, в огне погибли 40-летняя женщина, ее сын 5 лет и дочь, ей было 10.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Назначено несколько экспертиз: пожаро-техническая, химическая, судебно-медицинская и другие. Идет опрос свидетелей, с места изъяты вещественные доказательства.

- Пожарной части в поселке нет, дорожного сообщения с ним тоже, пояснили в пресс-службе ГУ МЧС. – Поэтому дом тушили сами местные жители.

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Трагедия случилась утром 30 августа в староверском поселке Сандакчес Туруханского района. По неизвестной пока причине (сейчас ее устанавливают дознаватели) в доме, где жила семья, начался пожар. Выбраться, спастись женщина и ее дети (пяти и десяти лет) не смогли (подробнее).