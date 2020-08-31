Мать и двое детей погибли на пожаре в Красноярском крае

На пожаре в Красноярском крае погибли мать и двое детей. Фото: Мария ЛЕНЦ

Крупный пожар на севере Красноярского края унес жизни трех человек: матери и ее детей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Трагедия случилась утром 30 августа в староверском поселке Сандакчес Туруханского района. По неизвестной пока причине (сейчас ее устанавливают дознаватели) в доме, где жила семья, начался пожар. Выбраться, спастись женщина и ее дети (пяти и десяти лет) не смогли.

После трагедии следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Максимальное наказание по ней – четыре года лишения свободы. Также проверку произошедшего проводит прокуратура Туруханского района. В свою очередь, ситуацию с расследованием и проверкой взяла под контроль прокуратура Красноярского края.

«Комсомольская правда – Красноярск» приносит соболезнования родным и близким погибших.