Стало известно, кто возглавит управление культуры Красноярска. Фото: соцсети

О новых кадровых перестановках в администрации Красноярска стало известно накануне. Пост руководителя управления культуры покинул Сергей Костюков, он написал заявление по собственному желанию и глава города его принял. Костюков сменил на своем посту Наталью Малашук, которая уезжала работать в столицу, в 2018 году, а теперь по личным мотивам он решил отказаться от должности.

И.о. нового руководителя управления культуры стала Любовь Сахарова. Она известна в Красноярске – режиссер-постановщик, сценарист, много лет вела различные массовые и официальные мероприятия, свадьбы, корпоративы.

По словам Сахаровой, она сейчас входит в курс дела и знакомится с коллективом. Затем обсудят дальнейшую работу управления, займутся составлением планов на будущее. Напомним, что в Красноярском крае с 28 августа в соответствии с указом губернатора открываются развлекательные и культурные учреждения.