Снятие ограничений из-за коронавируса в Красноярске с 28 августа 2020: что заработает и будет открыто

разрешена работа всех организаций Фото: Мария ЛЕНЦ

Почти 10 дней назад стало известно, что Красноярский край готовится к переходу на третий этап снятия ограничений. И вот - случилось, в четверг, 27 августа губернатор региона Александр Усс объявил о снятии ограничений.

- Вчера поздно вечером Москва, а именно Роспотребнадзор России согласовал Красноярскому краю переход к третьему этапу снятия ограничений, связанных с пандемией, - заявил Усс. - С завтрашнего дня, 28 августа, разрешается работа всех торговых предприятий вне зависимости от площади, разрешается работа предприятий общественного питания - кафе, рестораны. столовые, работа образовательных учреждений - то есть практически все. Но при этом, конечно, есть необходимость соблюдать определенные санитарно-эпидемиологические требования, касающиеся и социального дистанцирования, масок, расстояния между столиками в кафе и столовых.

Губернатор отметил, что именно край в сравнении с другими регионами в начале эпидемии столкнулся с наиболее сложной ситуацией - по количеству въехавших на территорию (а следовательно, и потенциальных носителей коронавируса) регион был на восьмом месте. Были тяжелые периоды. К примеру в Северо-Енисейском районе, где зафиксировано порядка 1,5 тысяч заразившихся вахтовиков. Тем не менее, властям, медикам, эпидемиологам и правоохранителям удалось поставить качественный заслон распространению вируса.

Что касается работы кафе - столики необходимо расставить на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Как вариант - разделить перегородками. В силе остаются все требования профилактики - антисептики, маски, проверка температуры у сотрудников. Театры, кинотеатры и концертные залы также начинают работу (ура!), однако наполняемость залов не должна превышать 50 процентов от общего числа мест - за этим будут отдельно следить. Еще жесче со спортивными мероприятиями. Стадионы должны быть заполнены не более чем на 25 процентов.

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