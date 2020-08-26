Психанул он, а потом она: житель Дудинки получил условный срок за разбитый телефон своей подруги

Суд признал обвиняемого виновным Фото: Мария ЛЕНЦ

23-летний житель Дудинки признан виновным в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества (часть 1 статьи 167 УК РФ).

Как было дело? Во время ссоры со своей 29-летней подругой он не удержался, схватил ее телефон и зашвырнул его в стену. Мобильник вдребезги! И больше не работает. Девушка крепко обиделась. Телефон ведь дорогой. Вот и написала заявление в полицию.

- Как установили сотрудники ОВД, в состоянии алкогольного опьянения мужчина схватил со стола средство связи девушки и бросил его о стену, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. - Телефон полностью утратил свои функциональные качества и свойства. Сумма материального ущерба превысила 30 тысяч рублей.

Дудинский районный суд уже вынес обвиняемому приговор: 10 месяцев лишения свободы условно. Помирилась ли пара после такого поворота событий, не сообщается.