2020-07-26T08:00:26+03:00
Происшествия

Жительница Дудинки сдала возлюбленного в полицию за разбитый телефон

Чтобы больше не вымещал злости на ее вещах
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Жительница Дудинки сдала возлюбленного в полицию за разбитый телефонЖительница Дудинки сдала возлюбленного в полицию за разбитый телефонФото: Мария ЛЕНЦ
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Жительница Дудинки написала заявление на своего молодого человека. Таким образом, ему придется ответить за повреждение чужого имущества. Дело уже передано в суд на рассмотрение. В пресс-службе краевой полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск подробности этих запутанных отношений.

Между 29-летней северянкой и ее 23-летним молодым человеком произошла ссора. Причины не уточняются, но известно, что оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Разозлившись, обвиняемый схватил со стола дорогой гаджет и что было силы швырнул его об стену. Телефон разбился и восстановлению уже не подлежит.

Наутро молодые люди, видимо, уладить свои разногласия не смогли, девушка обратилась в полицию и указала: стоимость нанесенного ей ущерба составляет больше 30 тысяч рублей. У парня уже были проблемы с законом – он ранее судим. Теперь за умышленное повреждение чужого имущества он может лишиться свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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