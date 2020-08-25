С 1 сентября школы Красноярска заработают без звонков и продленки. Фото: Мария ЛЕНЦ

С 1 сентября больше 120 тысяч учеников Красноярска пойдут в школы, где не будет звонков и продленки. Эти и другие изменения внесли в работу учебных заведений, чтобы обеспечить безопасность детей и взрослых во время пандемии коронавируса.

Накануне, 24 августа, корреспондент «Комсомольской правды – Красноярск» побывал в 93-й школе на улице Побежимова. Здесь глава города Сергей Еремин провел выездное совещание, чтобы посмотреть, как идет подготовка к новому учебному году.

Оказалось, с 1 сентября школы будут работать по-новому. Так, в 93-й вводят ступенчатое расписание для 1-5 классов. Общие звонки отменяются, чтобы избежать скопления детей, уроки будут начинаться не одновременно. Например, для какого-то класса – в 8.30, для другого в 9.00 и так далее.

Для «началки» предусмотрен отдельный вход. А 6-11 классы станут учиться по смешанной технологии: в две смены, плюс удаленно - 1-2 дня в неделю. Конечно, продленки тоже не будет: детей разного возраста запрещено собирать вместе.

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