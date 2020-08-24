Школы Красноярска готовы к новому учебному году

Мэр Сергей Еремин провел совещание по подготовке школ Красноярска к новому учебному году Фото: Мария ЛЕНЦ

Школы Красноярска прошли процедуру приемки перед новым учебным годом. Всего в городе 114 школ, из них 4 школы №№ 21, 36, 47 и 88 закрыты из-за аварийности.

Соблюдение социальной дистанции Фото: Мария ЛЕНЦ

В учебных заведениях особое внимание уделяется соблюдению противоэпидемических мер: разработаны новые модели обучения, школы обеспечены антисептическими средствами, обеззараживающими лампами, дезинфицирующими средствами для уборки, бесконтактными термометрами.

У каждого класса свое расписание Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, в школе №93 ученики будут учиться по разным схемам. С 1 по 5 класс занятия будут очными в 2 смены со ступенчатым расписанием: каждый класс приходит в разное время, чтобы свести к минимуму контакты учеников. Кроме того, такая система поможет избежать контактов при термометрии и походах в столовую. Также младшие ученики будут заходить в помещение через отдельный вход, оборудованный постом, где находятся администратор и дежурный учитель. Для учеников средней и старшей ступеней предусмотрено смешанное обучение: в две смены, с разным приходом в школу и удаленный формат уроков.

Схемы обучения с применением дистанционных технологий школы будут применять в зависимости от своих возможностей.

Санитайзеры для обработки рук Фото: Мария ЛЕНЦ

- Прошедший учебный год мы завершали в экстремальных условиях. Педагогам, ученикам, родителям пришлось перестраиваться на незнакомый формат обучения. Нам это удалось, - сказал глава города Сергей Еремин. - Новый учебный год – новые вызовы, к которым мы готовы. Если раньше при приемке школ уделяли внимание технической оснастке – ремонт, система пожаротушения, безопасные подъезды, то в этом году добавились два важных вопроса – меры профилактики коронавирусной инфекции и обеспечение горячим питанием.

Отметим, что в 2020 году на подготовку школ было выделено из краевого и городского бюджетов было выделено 219 млн рублей.