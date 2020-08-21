Почта России дарит промокод клиентам, отправлявшим международные посылки в период пандемии

Все клиенты, которые отправляли посылку за рубеж в период с 15 марта по 15 мая, получат промокод на одно бесплатное международное отправление. Воспользоваться им можно в приложении Почты России в любой момент до 15 октября 2020 года.

С марта по май 2020 года в связи с остановкой гражданского международного авиасообщения увеличились сроки доставки части экспортных отправлений, так как существенная доля посылок обычно загружается в пассажирские самолеты. Понадобилось время, чтобы наладить альтернативные каналы доставки - ситуация с экспортными отправками стабилизировалась к середине мая. В качестве компенсации за неудобства Почта России предоставит всем клиентам, чьи отправления высылались в период с 15 марта по 15 мая, промокод на одну бесплатную доставку. Клиенты, чье отправление стоило до 1000 рублей, получат промокод на 500 рублей, свыше 1000 рублей – промокод на 3000 рублей. Если в это время пользователь оформил несколько отправок, Почта России будет учитывать стоимость самой дорогой из них.

Чтобы получить промокод, нужно авторизоваться в мобильном приложении. После этого потребуется ввести трек-номер посылки, которая попала под условия акции, и указать сведения из чека, полученного при оформлении отправления. Промокод активируется автоматически, приложение сообщит об этом.

Стоимость отправления не должна превышать номинал промокода. Если отправление стоит дешевле, остаток сгорает. В случае утери промокод не восстанавливается, применить его можно только один раз на одну посылку.