На берегу Качи в Красноярске установили скамью «Изгиб времени»

Красноярцы уже сегодня смогут оценить новый арт-объект Фото: администрация города

В Красноярске 20 августа в сквере на улице Республики на берегу Качи установили арт-скамью «Изгиб времени». Внешне это похоже на своеобразное колесо, внутри которого легко могут поместиться два человека.

- Верхний изгиб конструкции можно использовать в качестве рабочего пространства, - пояснили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе городской администрации. - За ним удобно сидеть с ноутбуком или делать записи в тетрадь. Этот арт-объект, реализован в ходе конкурса «Искра 2020».

Территорию вокруг скамьи обнесут бордюрной лентой, а бетонное основание под скамьей закроют резиновым покрытием. Это придаст объекту завершенный вид. Завершить ландшафтные работы планируют к 4 сентября. До этого времени будут проводиться работы по доделке, а сама арт-скамья будет обтянута пленкой.

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Горожане в пабликах администрации уже выразили свое отношение к арт-объекту. По мнению многих, он выглядит красиво и обязательно станет местом для романтических встреч влюбленных и хороших снимков (подробнее).