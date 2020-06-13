2020-06-13T10:29:18+03:00
Общество

Предприниматели подарили Красноярску 3-метровое «Сердце» ко Дню города

Арт-объект установлен на Калинина
Анна СНЕГИРЕВА
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Сердце в 3 метра Фото: администрация КрасноярскаСердце в 3 метра Фото: администрация Красноярска
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В этом году с празднованием Дней города в Красноярске по понятным причинам напряженка. Но это не означает, что праздника нет. В Железнодорожном районе города, к примеру, (Калинина,17) установили новый арт-объект - трехметровое «Сердце». Этот дар ко Дню города сделали предприниматели, сообщает пресс-служба мэрии.

Горожане в пабликах администрации уже выразили свое отношение к арт-объекту. По мнению многих, он выглядит красиво и обязательно станет местом для романтических встреч влюбленных и хороших снимков.

Добавим, что из-за пандемии COVID-19 в этом году Красноярск празднует День города 19 июня. Городу исполняется 392 года. Пройдет праздник без массовых гуляний и большого скопления красноярцев и гостей города. Однако отпраздновать день можно будет и дистанционно - разработан целый план мероприятий, которые организуют в онлайн-формате. Известно, что будет танцевальный челлендж, виртуальные экскурсии по городу и концерты. Ждем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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