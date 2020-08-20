В Красноярске бабушка, избившая 3-летнюю внучку в лифте, может отделаться штрафом

Избившая внучку бабушка в кабинете у следователя Фото: krk.sledcom.ru

Уголовное дело в отношении 53-летней жительницы Красноярска, подозреваемой в избиении своей 3-летней внучки, направлено в суд. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в следкоме.

Напомним, эта история прогремела после того, как были обнародованы записи с камеры видеонаблюдения. Председатель совета жильцов дома лично отдала их полицейским. Это произошло 14 июня. В тот день в одной из квартир гостила бабушка с внучкой. Только в 23 часа они засобирались домой. К этому времени девочка очень устала и хотела спать, капризничала. Что произошло дальше? Со злостью женщина втолкнула малышку в лифт, яростно начала жать на кнопки. А после наотмашь со всей силы ударила ребенка по лицу. Ее внучка упала, заплакала, попыталась прикрыться. Та поставила ее на ножки и… снова ударила. Натянула капюшон и вывела из лифта.

А потом женщина увидела ту самую запись, которая стремительно набирала просмотры в соцсетях. И только после этого она позвонила дочери и призналась, что произошло. Потом винила и кляла себя в кабинете следователя, уверяла, что это было первый и последний раз.

- В ходе проведения медицинского освидетельствования у пострадавшей на лице обнаружен кровоподтек, - прокомментировали в пресс-службе ГСУ СК России по региону и республике Хакасия. - В настоящее время все материалы направлены в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела и назначении подозреваемой меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

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