Стало известно, сколько заработал губернатор Красноярского края в 2019 году Фото: ИВАНОВА Диана

Стало известно, сколько заработал губернатор Красноярского края Александр Усс. Отметим, что из-за коронавируса и связанных с ним событий декларационная кампания была продлена до августа. И вот обнародованы результаты: за 2019 год доходы главы региона составили 22 миллиона 561 тысячу рублей. Для сравнения в 2018 году – 21,91 миллиона, в 2017 году - 221,6 миллиона, из которых в наследство он получил 192,9 миллиона.

Супруга губернатора внесла в семейный бюджет в 2019 году 17,06 миллиона, а годом ранее 18,9 миллионов.

Что касается собственности Александра Усса, у него из недвижимости 4 земельных участка, 4 дачных дома, нежилое здание на 327,8 квадратных метра, хозяйственная постройка и жилой дом на 324 квадрата. Из транспорта – все тот же внедорожник Land Rover Range Rover.

У супруги 3 земельных участка, две квартиры на 167,8 и 162,4 квадратов, жилой дом, гараж, два машиноместа, три нежилых помещения, нежилое здание и баня. А также техника: автомобили Land Rover Range Rover и Lexus GS 300, моторная лодка Silver, маломерное судно Silverado 31А и прицеп.