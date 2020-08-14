Красноярцев возмутила вырубка деревьев на дамбе напротив «Южного берега»

Работы ведутся на насыпной дамбе Фото: newslab.ru.

В Красноярске напротив микрорайона «Южный берег» начали вырубать деревья. Работы ведутся на насыпной дамбе. Об этом сообщает newslab.ru.

На табличке, прикрепленной на ограждении, указано, что работы выполняет УСК «Новый город», которая входит в состав компании «СМ.Сити». В компании пояснили, что 14 мая на основании распоряжения Енисейского управления Ростехнадзора представители отдела по надзору за гидротехническими сооружениями провели осмотр дамбы. Было установлено, что разросшиеся кустарники и деревья рушат бетонное укрепление и откосы дамбы. После было выписано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в части исполнения закона «О безопасности гидротехнических сооружений». Поэтому компания сейчас проводит работы по укреплению дамбы и содержанию ее в надлежащем виде.

Будет ли когда-нибудь снова открыта эта территория? Скорее всего, нет. Ведь дамба является техническим сооружением, а не местом для прогулок.