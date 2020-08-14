В Туве 10-летний мальчик погиб в присутствии своих двух товарищей

В обстоятельствах гибели ребенка разбираются следователи Фото: Мария ЛЕНЦ

Сообщение о гибели 10-летнего мальчика поступило в правоохранительные органы Кызыла 13 августа. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили следкоме Республики.

Следователи установили, что около трех часов дня трое школьников находились на территории золошлакоотвода АО «Кызылская ТЭЦ» (ул. Колхозная, 2) в городе Кызыл. Территория была не огорожена, поэтому дети свободно проникли туда. Ребята играли, а после отправились купаться. При каких обстоятельствах это произошло еще предстоит выяснить во время следствия.

- В настоящее время проводится необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактических обстоятельств произошедшего, - прокомментировали в пресс-службе Следственного комитета Тувы. - Для установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.