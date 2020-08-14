Детей, переболевших коронавирусом, будут наблюдать красноярские ученые и медики

Участие в проекте добровольное Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске объявили о старте уникального проекта. Ученые и медики на протяжении года будут наблюдать детей, которые перенесли COVID-19.

- Механизмы формирования иммунитета у взрослого и ребенка существенно различаются, - пояснил «Комсомольской правде» - Красноярск проректор на научной работе, куратор проекта Павел Шестерня. - У взрослого устойчивый иммунитет формируется в прямой взаимозависимости с тяжестью течения заболевания. Когда же речь идет об иммунитете детей - это механизм не работает. Факторы, от которых зависит формирование специфического иммунитета, и как долго он будет сохраняться у юных пациентов, нам и предстоит изучить.

Для участия в проекте отберут группу детей и подростков в возрасте от 2 до 17 лет. Не имеет значения, в каком виде протекала инфекция - в виде пневмонии, поражения желудочно-кишечного тракта или бессимптомно. Главный критерий - инфицирование SAR-CoV-2 должно быть зафиксировано в медицинской документации.

Специалистам предстоит изучить, как изменяется уровень антител у ребенка после болезни. Наблюдение будет вести участковый педиатр. Если возникнет необходимость, то юного пациента направят на консультацию к профессорам медицинского университета.

Участие в данном проекте добровольное и бесплатное.