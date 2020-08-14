Кардиолог краевой клинической больницы спас жизнь мужчине из Зеленогорска с пульсом 25 ударов с минуту

Транспортировать в таком состоянии пациента нельзя Фото: Мария ЛЕНЦ

В краевой клинической больнице рассказали о случае спасения пациента с серьезной патологией сердца. Мужчина с атриовентрикулярной блокадой («полная AV блокада») из Зеленогорска нуждался в немедленной имплантации кардиостимулятора. При таком нарушении работы сердца происходит частичное или полное прерывание проведения импульса от предсердий к желудочкам. Во время приступа пульс может достигать 25 ударов в минуту (пульс здорового взрослого человека около 60-80 ударов в минуту).

Транспортировать в этом состоянии пациента – смерти подобно, может случиться остановка сердца в дороге. Он нуждается в реанимационном наблюдении.

- Именно поэтому мы вылетаем на место и ставим временный кардиостимулятор, который задает нужный нам пульс, - пояснил кардиохирург - аритмолог Дмитрий Кожухов. - Чтобы мы могли транспортировать пациента в ККБ и здесь уже провести сложную операцию на сердце - имплантацию кардиостимулятора.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, пациенту на месте была выполнена имплантация временного кардиостимулятора. После его транспортировали в краевую больницу для имплантации постоянного кардиостимулятора.