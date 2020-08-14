Когда одна деталь весит 960 тонн: на Богучанской ГЭС начался ремонт гидроагрегатов

Машинный зал Богучанской ГЭС. Фото предоставлено БоГЭС.

В этом году ремонтные работы пройдут на всех девяти гидроагрегатах. График составлен таким образом, чтобы простой одного агрегата не превышал 12-15 дней. На агрегатах проводят типовые работы: осмотр статора по итогам наработки 6000-8000 часов, техническое обслуживание систем охлаждении и токопроводов, диагностика и текущий ремонт автотрансформаторов, опробование систем защит.

Один гидроагрегат, под номером 5, на 120 суток встанет на капитальный ремонт, и он уже начался.

До начала основных работ были проведены измерения вибрации лобовых частей обмотки статора, инструментальные обследования и гидравлические испытания. Во время капитального ремонта специалисты извлекут самую тяжелую часть агрегата - ротор весом 960 тонн. Плюс грузозахватный механизм весом более 88 тонн. Такую тяжесть смогут поднять только оба мостовых крана, установленных в машинном зале - их общая грузоподъемность составляет 1050 тонн.

В этом году ремонтная кампания осложняется эпидемиологической обстановкой, поэтому все шеф-инженеры и другие специалисты, прибывшие на Богучанскую ГЭС из других регионов, прошли экспресс-тестирование на COVID-19. Работы в этом году организованы по особому: с соблюдением необходимых санитарных норм и правил дистанцирования.

Напомним, ремонтная кампания проходит ежегодно, как того требуют «Правила технической эксплуатации»: все оборудование ГЭС должно регулярно проходить полную проверку всех узлов и частей.