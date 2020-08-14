В Минусинске сотрудникам ДПС попался 7-летний мальчик, управлявший квадроциклом

Квадроцикл дорожные полицейские изъяли Фото: УГИБДД по Красноярскому краю

Без шлема, на приличной скорости мчался по улицам Минусинска 7-летний мальчик на квадроцикле 13 августа. Могло произойти всякое: ребенок мог разбиться сам или покалечить кого-нибудь. К счастью юного водителя вовремя остановили сотрудники ДПС.

- Инспекторы составили на законного представителя административный материал за передачу права управления лицу, не имеющему такого права, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе УГИБДД по Красноярскому краю. - Размер штрафа составит 30 000 рублей. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.

Дорожные полицейские в очередной раз обращаются к родителям, чтобы они не подвергали своих детей опасности. Ведь такими внедорожными мототранспортными средствами можно управлять только после получения права управления и достижения определенного возраста.