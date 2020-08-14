В красноярском Кардиоцентре до 3 рабочих дней сократили срок ожидания приема пациентов

Сокращен срок ожидания приема пациентов Фото: Красноярский Кардиоцентр

В красноярском Кардиоцентре до 3 рабочих дней сократили сроки ожидания приема кардиолога и сердечно-сосудистого хирурга в поликлинике для отдельных пациентов. Это касается, в том числе тех, кто перенес инфаркт миокарда в течение последних трех месяцев.

Связаны эти перемены с тем, что многие медицинские учреждения в регионе до сих пор работают в режиме ковидных госпиталей. Пациенты в итоге не могут пройти плановое обследование по месту жительства. В Федеральном центре сердечно - сосудистой хирургии Красноярска решили сделать медицинскую помощь более доступной для тех, кто нуждается в консультациях, обследовании и оперативном лечении. При необходимости, в Кардиоцентре готовы увеличить время работы поликлиники, чтобы все нуждающиеся в кардиохирургической помощи пациенты смогли ее получить.

- Сейчас наша задача максимально быстро оказать помощь пациентам с сердечно-сосудистой патологией, которые не могли пройти обследование, получить оперативное лечение из-за пандемии коронавируса, - пояснил «Комсомольской правде» - Красноярск главный врач ФЦ ССХ Валерий Сакович. - Для пациентов, нуждающихся в неотложном оперативном лечении мы готовы взять на себя амбулаторные обследования и подготовку к операции.

В обязательном порядке примут пациентов, которым уже было вынесено решение о необходимости оперативного лечения. Но из-за перепрофилирования Кардиоцентра в инфекционный госпиталь, им неи сделали операцию.

Добавим, что во всех подразделениях центра введены дополнительные меры безопасности, чтобы исключить заражение коронавирусной инфекцией: разведение потоков пациентов, дезинфекция всех помещений, ношение спецсредств индивидуальной защиты.

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