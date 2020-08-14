Красноярцев ожидают теплые, но дождливые выходные

Выходные будут дождливыми Фото: Мария ЛЕНЦ

В последний день рабочей недели специалисты Среднесибирского УГМС пообещали красноярцам грозу. Ветер переменный до 3-8 метров в секунду, при грозе порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха в светлое время суток до +26 градусов.

Предстоящие выходные в Красноярске тоже будут теплыми. Но в субботу и воскресенье ожидаются дожди. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск рассказали синоптики красноярского Гидрометцентра.

15 августа ожидается +24 градуса. Пасмурно. Осадки. Ветер слабый северо-западный. Ночью облачно с прояснения, до +14 градусов.

16 августа столбики термометров поднимутся до +23 градусов. Снова периодически будет идти дождь. К ночи похолодает до +12 градусов. Без осадков.

По предварительным прогнозам, понедельник, 17 августа, станет самым теплым днем на следующей неделе. Солнечно. Днем ожидается до +23 градусов. А потом снова зарядят дожди на несколько дней. Дневная температура будет колебаться от +20 до +24 градусов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

14 августа на юге Таймырского района ожидаются порывы южного ветра 15-18 метров в секунду. В Эвенкийском районе местами грозы, утром местами туман. В центральных и южных районах края местами грозы. Днем при грозах порывы ветра 15-18 метров в секунду.