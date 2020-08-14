Разрабатывать концепцию развития Красной площади в Красноярске будут 14 участников

Победителей объявят 28 сентября Фото: vk.com/krasnoyarskrf

На конкурс по разработке концепции развития Красной площади заявились 14 участников. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в администрации города.

Заявки направили как отдельные авторы, так и творческие и профессиональные организации. Все участники из Красноярска. Конкурсанты должны представить разработанные концепции с 14 по 18 сентября.

Экспертиза конкурсных предложений состоится 24-25 сентября. Победителей объявят 28 сентября.

За 1 место участники получат 250 тысяч рублей. Обладатели 2 места - 150 тысяч рублей. За 3 место – 75 тысяч рублей.

Напомним, участникам необходимо проанализировать современное состояние территории, ее архитектурно-художественный облик. Проектные предложения должны включать в себя:

- качественно сформированное общественное пространство;

- успешно включенные в него прилегающие территории и транспортно-пешеходные решения с учётом уже сложившихся маршрутов.

Также при разработке концепции необходимо учесть историко-культурное наследие площади – стелу и постамент с Вечным огнём.

Организатором конкурса выступило местное отделение «Союза архитекторов России».