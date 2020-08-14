Житель Саяногорска до смерти забил тростью 53-летнюю женщину

Подозреваемый задержан Фото: Мария ЛЕНЦ

51-летнего жителя Саяногорска ждет суд по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (статья 111 УК РФ).

Мужчина со своей гражданской женой жил в одной из квартир в Ленинградском микрорайоне. 27 июня он сильно выпил, схватился за трость и начал бить ею 53-летнюю женщину. Наносил удары по телу, по голове. От страшных травм несчастная скончалась до приезда врачей.

- Согласно данным судебно-медицинского заключения смерть потерпевшей наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. - В ходе следствия обвиняемый свою вину в совершении преступления не признал. В настоящее время он находится под стражей.

Тем не менее, следователи собрали достаточно доказательств его вины, чтобы перенаправить дело в суд для рассмотрения.