С начала года в Красноярске и Дивногорске 80 пассажиров получили травмы в автобусах

Пассажирам напомнили о правилах безопасности в автобусах Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2020 году на территории Красноярска и Дивногорска произошло 79 дорожно-транспортных происшествий с участием городских автобусов. Четыре из них – по вине водителей маршруток. В результате 80 пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское»

Дорожные полицейские напоминают пассажирам общественного транспорта о соблюдении правил безопасности при движении:

- войдя в салон, необходимо сесть на свободное место либо занять устойчивое положение, при этом обязательно держась за поручни;

- уступайте места пожилым людям, инвалидам и людям с детьми;

- не разговаривайте по телефону и не отвлекайтесь на иные электронные устройства;

- выходите и входите в автобус только после полной его остановки.

Если упали в салоне маршрутного автобуса, то обратитесь к кондуктору или водителю, чтобы они вызвали «скорую помощь» и сотрудников ГИБДД.