Ушел на глубину на глазах: в Хакасии друзья не смогли спасти купальщика

В Хакасии друзья не смогли спасти купальщика Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии друзья не смогли спасти купальщика. Трагедия произошла накануне, 12 августа, на искусственном водоеме в городе Черногорске. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Предварительно известно, что 39-летний местный житель отдыхал на берегу вместе с приятелем и его сожительницей. Вместе употребляли алкоголь, потом отправились купаться. Мужчина заплыл на глубину, однако неожиданно начал тонуть, видимо, не рассчитал свои силы или же по каким-то другим причинам.

Друзья попытались было спасти его, но не вышло, он ушел на дно на их глазах. Вернувшись на берег, шокированные очевидцы вызвали полицию, затем МЧС. Тело утонувшего достали. При осмотре видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти, затем будет принято решение о возбуждении уголовного дела.