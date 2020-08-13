Прививки против гриппа в Красноярске начнут делать в конце августа Фото: Мария ЛЕНЦ

Сезонная вакцинация против гриппа в Красноярске начнется в конце августа. Она снизит риск заболеть гриппом, ОРВИ или коронавирусом, а также уменьшит риск развития осложнений, сообщает «ТВК-Красноярск», цитируя главного внештатного специалиста по инфекционным болезням края Елену Тихонову.

По ее словам осень традиционно несет с собой подъем респираторных заболеваний. А в нынешнем году проблему усиливает коронавирус. К мерам профилактики, а именно к вакцинации, следует отнестись внимательно. Кому показала прививка? Всем, у кого нет противопоказаний. Особенно людям из группы риска. Грипп особо опасен пожилым и беременным, а также страдающим хроническими заболеваниями хронических заболеваний сердечнососудистой и дыхательной системы, ожирением, онкологией. У них снижен иммунитет: если заболеют гриппом, а затем еще подхватят коронавирусную инфекцию, последствия для организма будут тяжелые.

Ну и средства индивидуальной защиты – маски. Их необходимо использовать, что минимизировать риск заражения любой инфекций, которая передается воздушно-капельным путем.