В Туве от бубонной чумы экстренно вакцинируют жителей двух районов. Фото: сайт правительства Тувы

В Туве от бубонной чумы экстренно вакцинируют жителей двух районов – Овюрского и Монгун-Тайгинского. Чуть ранее эпидемиологи обнаружили там возбудителей опасного заболевания. Есть основания считать, что это пришло из соседней Монголии, где уже зафиксированы 10 случаев заболевания и 2 человека погибли.

- Перед нами стоит задача охватить вакцинацией жителей Овюра и Монгун-Тайги старше двух лет. Болезнь опасная и протекает тяжело. Самое главное, чтобы поставить прививки всем, для чего необходимо создать неснижаемый запас вакцины, - прокомментировал ситуацию глава Тувы Шолбан Кара-оол.

Для полноценной реализации поставленной задачи необходим комплекс мер: нужно обновить списки занятых отгонным животноводством чабанов, уточнить схемы расположения стоянок, а также предоставить автотранспорт врачам для выездов в урочища.

- Необходима разъяснительная работа об опасности употребления мяса сурков, ставшие основными носителями этой заразы, - подчеркнул глава республики.