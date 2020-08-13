Красноярский краевой суд отменил оправдательный приговор чиновнице Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский краевой суд отменил оправдательный приговор директору Ермаковского центра капитального строительства. Апелляция на решение Ермаковского районного суда была подана прокурором района, который уверен, что чиновница трижды брала взятку взамен на полученную выгоду взяткодателей.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры, обвиняемая была членом комиссий, которые подбирали жилье для детей-сирот, а также обследовали состояние предложенных квартир. Три человека передали ей взятки, чтобы она дала положительное заключение на ту недвижимость, которые предлагали именно они. Причем она должна была дать такую оценку, чтобы администрация района заплатила за них максимально возможную цену.

То, что обвиняемая брала взятки, в районном суде было доказано. Однако суд посчитал, что в силу своей должности она не имела решающего права голоса в аукционе. Следовательно не могла повлиять на его ход.

После того, как Краевой суд отменил оправдательный приговор, уголовное дело направлено в суд первой инстанции на новое рассмотрение.