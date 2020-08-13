Лесные пожары в Красноярском крае: горит более 8,5 тысяч гектаров

Лесные пожары в Красноярском крае. Фото: Лесопожарный центр

Оперативную информацию по лесным пожарам на сегодня, 13 августа, предоставило министерство лесного хозяйства. На территории Красноярского края действуют 39 пожаров на общей площади 8,5 тысяч гектаров. Возгорания зарегистрированы в Эвенкии, Богучанском, Енисейском, Кежемском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, Тасеевском и Туруханском районах. На места авиацией оперативно доставляют лесных пожарных с оборудованием, которые сразу же приступают к тушению.

В настоящее время в работе задействованы 840 человек и более 70 единиц техники. Угрозы населенным пунктам нет. Добавим, что за сутки потушили 8 пожаров на общей площади более 120 гектаров. Что же стало причиной возгораний? Сухие грозы. Ситуация находится под контролем.

В этом году правительством края был принят ряд мер для предотвращения лесных пожаров. Результат налицо: годом ранее в это время в регионе горели около миллиона гектаров леса. Сейчас, повторим, 8,5 тысяч. Проблема сейчас в Якутии, последствия пожаров у соседей наблюдается даже в Красноярске.