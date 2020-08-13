Убил, завалил вещами и поджег: житель Эвенкии расправился с двумя женщинами

Житель Эвенкии расправился с двумя пожилыми женщинами. Фото: СК России по Красноярскому краю

Житель Эвенкии расправился с двумя женщинами. Чудовищное преступление произошло в сентябре прошлого года. В настоящее время расследование уголовного дела завершено и с обвинительным заключением передано в Краевой суд на рассмотрение.

В пресс-службе СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия рассказали подробности. 55-летний ранее неоднократно судимый обвиняемый пришел в гости к двум подругам, одной из которых был 61 год, второй 65. Вместе они распивали спиртные напитки. Произошла ссора, в порыве агрессии мужчина набросился на собутыльниц и начал зверски избивать их всем, что попадало под руку – шваброй, металлическим тазом, сушилкой, кулаками.

Позже судмедэксперты установят: на теле одной было не менее 43 следов ударов, другой – не менее 52. А после расплавы обвиняемый сложил тела вместе, забросал их горючими вещами и мебелью, поджег и вышел из квартиры. А потом стоял в стороне и наблюдал, как пожарные тушат пожар. Добавим, что за убийство двух лиц и умышленное повреждение чужого имущества ему грозит большой срок.