Можно ли избежать штрафов ГИБДД: в Красноярске хитрый водитель нашел способ

В Красноярске хитрый водитель нашел способ избежать штрафов. Фото: ГИБДД города

В Красноярске хитрый водитель нашел, как ему казалось, способ избежать штрафов за нарушения правил дорожного движения. Заклеил номерные знаки своего «Лендровера» пленкой и считал, что теперь ему не страшен никакой прибор автоматической видеофиксации.

В начале августа он попал на камеру за превышение скорости. Специалист, обрабатывавший информацию, обратил внимание, что визуально госномер распознать невозможно. Поэтому применил специальные технические алгоритмы – и вот уже дорожным полицейским стал известен номер, а следом и 32-летний владелец «Рендровера». Спустя несколько дней его задержал экипаж ДПС.

Владелец иномарки не ожидал, что его вычислят. Теперь ему грозит штраф за превышение скорости – 500 рублей. А еще он может лишиться водительских прав на срок до трех месяцев за попытку скрыть государственные номера и уклонение от уплаты ранее полученных штрафов.