В Красноярске из-за сообщений о минировании эвакуируют аэропорт и суды

В Красноярском крае заминировали несколько судов Фото: Мария ЛЕНЦ

Поступила информация о новой волне минирования в Красноярске сегодня, 13 августа. Есть сообщения о том, что из зданий Железнодорожного, Октябрьского и Краевого суда эвакуированы служащие и посетители. Были звонки в городские суды Сосновоборска и Канска.

Также под прицел «минеров» попал аэропорт «Красноярск». Терминал №1 оцепили, пассажиров эвакуировали. На место выехали спецслужбы, чтобы проверить здание на наличие взрывного устройства. До конца проверки отменен вылет всей рейсов. Самолеты, которые приземляются, будут также дожидаться конца проверки вместе с пассажирами.

В пресс-службе краевой полиции «Комсомольской правде»-Красноярск сообщили: проводится проверка.

Добавим, что массовые минирования общественных зданий и учреждений происходят регулярно. Чаще всего это школы или торговые центры. Теперь лже-террористы добрались до судов. Однако каждый сигнал отрабатывается, а указанные места проверяются.