В Красноярске загорелось помещение завода «Красфарма». Фото: соцсети

В Красноярске накануне, 12 августа, произошел пожар в промышленной зоне «Красфармы» (Свердловский район). Случилось это во второй половине дня, по данным МЧС информация на диспетчерский пункт поступила в 15:46. К моменту приезда пожарных одноэтажная постройка вовсю полыхала. Через крышу прорывалось открытое пламя, черный дым поднимался к небу и был виден издалека.

Пожару был присвоен высокий уровень сложности. На его ликвидации работали 30 человек и 11 единиц техники. Понадобилось меньше часа, чтобы справиться с огнем – ликвидацию объявили в 16:33. Погибших и пострадавших нет. Позже появилась информация, что здание на самом деле не принадлежит «Красфарке», оно лишь находится радом с заводом. Причина возгорания неизвестна, ее будут устанавливать дознаватели. Первоначальная версия - короткое замыкание.